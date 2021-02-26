Армяне убили мою беременную двоюродную сестру – живая свидетельница Ходжалинского геноцида

БАКУ /Trend/ - Во время Ходжалинской трагедии я потеряла отца, мать, брата, который служил в полиции, и других родственников. Армяне убили мою беременную двоюродную сестру. Среди 25 несовершеннолетних, потерявших обоих родителей, был и мой семилетний брат.

Мы не верили, что вооруженные силы Армении нападут на Ходжалы и устроят такую ​​резню против мирного населения. Даже сегодня, когда мы отмечаем уже 29-ю годовщину геноцида в Ходжалы, эта дата остается самой болезненной для нас. За прошедшие 29 лет мы ни на минуту не забывали эту трагедию.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказала свидетельница Ходжалинского геноцида Таира Гусейнова.

"Ходжалинский геноцид является самой кровавой трагедией века. История не видела такого вандализма и зверства – армяне не щадили даже женщин, детей и стариков. Великий лидер Гейдар Алиев всегда чтил память шехидов Ходжалы, оказывал внимание и проявлял заботу о ходжалинских семьях. Тот факт, что Президент Ильхам Алиев ежегодно помещает памятник Ходжалы, продолжает эту линию внимательного и заботливого отношения, принимает участие в поминальных церемониях и чтит память шехидов является большой моральной поддержкой для семей шехидов. Сегодня я вновь почувствовала, что мы в центре внимания государства", – сказала Таира Гусейнова.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)