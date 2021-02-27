Азербайджанские гимнасты удостоены звания "Мастер спорта"

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнасты, достигшие успехов в спорте, удостоены со стороны Министерства молодежи и спорта звания "Мастер спорта", сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

Звания удостоены члены команды групповых упражнений по художественной гимнастике – Марьям Сафарова, Дарья Сорокина, Елизавета Лузан, завоевавшие на Чемпионате Европы в Киеве (2020 год) серебряную и бронзовую медали, а также серебряный и бронзовый призер первого Юниорского чемпионата мира (2019 год) по художественной гимнастике Арзу Джалилова и финалистка чемпионатов мира и Европы Нармина Самедова.

Среди награжденных спортивным званием также представители еще двух гимнастических дисциплин. Члену команды по мужской спортивной гимнастике Ивану Тихонову, завоевавшему лицензию на Олимпийские игры в Токио-2020, и победителям чемпионата Европы по аэробной гимнастике в Баку (2018 год), членам команды аэроданс - Эльчину Мамедову, Балаханым Ахмедовой, Нармине Гусейновой, Имрану Имранову, Медине Мустафаевой, Акифу Кяримли, Айхану Ахмедли, Нигяр Ибрагимбейли вручены удостоверения "Мастер спорта".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)