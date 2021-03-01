До сегодняшнего дня вакцинированы более 1050 человек - замглавврача бакинской поликлиники №2
БАКУ /Trend/ - Процесс вакцинации от коронавируса продолжается, и каждый день прививаются 50-100 человек, сказал в понедельник Trend заместитель главврача городской поликлиники №2 Сабаильского района Баку Шахин Гулиев.
"До сегодняшнего дня в поликлинике вакцинацию прошли примерно 1050 человек", - сказал он.
Гулиев отметил, что также завершился второй этап вакцинации медперсонала поликлиники.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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