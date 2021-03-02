Фонд "YAŞAT" откроет счет на имя еще одного новорожденного сына шехида (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фонд "YAŞAT" продолжает реализацию проекта в связи с детьми шехидов, появившихся на свет после Отечественной войны, сообщили во вторник Trend в фонде.

Фонд оплатил расходы родившегося в Барде ребенка по имени Али – сына шехида Асада Искендерова.

Матери новорожденного были переданы 1000 манатов, а на имя маленького Али будет открыт банковский счет на 5000 манатов.

Отметим, что средства на этот счет переводятся из суммы, которая была собрана благодаря сделанным в фонд пожертвованиям.

К сумме на банковском счету будут начисляться проценты, и по достижению 16 лет Али сможет снять их со своего счета.

По договору, заключенному между банком и матерью новорожденного, в ряде необходимых случаев мать может снять средства со счета раньше установленного срока. Также она может конвертировать эту сумму в любую другую валюту.

Напомним, что для обращения в Фонд "YAŞAT" и ознакомления с его работой функционирует портал yashat.gov.az

Ознакомиться с отчетностью фонда можно на: https://yashat.gov.az/report/tableau

Также работает call-center фонда - "8110"

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)