Обещание предоставить странам необходимые вакцины в рамках инициативы COVAX не выполнено - Госагентство ОМС

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал важность совместной борьбы стран мира с пандемией коронавируса и тесного сотрудничества в этой области. В этом контексте справедливое распределение вакцин между странами мира является важным компонентом эффективного сотрудничества в борьбе с пандемиями. Учитывая, что платформа COVAX является механизмом, созданным для ускорения поиска эффективных вакцин для всех стран и обеспечения справедливого доступа к вакцинам COVID-19 во всем мире, Азербайджан стал одной из первых 50 стран, присоединившихся к платформе COVAX в прошлом году.

Об этом во вторник сказала Trend глава пресс-службы Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Азербайджана Айнура Ахмедова. По ее словам, обещание предоставить Азербайджану соответствующую вакцину в рамках инициативы COVAX не выполнено по настоящее время.

"В поступившем на днях от COVAX письме вновь было подтверждено, что в ближайшем будущем они не смогут предоставить Азербайджану соответствующие вакцины.

В результате успешного сотрудничества Азербайджанской Республики с различными компаниями, производящими вакцины, была обеспечена доставка в страну вакцины CoronaVac китайского производства.

Всемирная организация здравоохранения указала Азербайджан как одну из ведущих стран в борьбе с коронавирусом. Сегодня, когда в Азербайджане создана вся необходимая инфраструктура для процесса вакцинации, мы считаем такое отношение к нашей стране неправильным и заявляем, что оно противоречит цели и задачам учреждения.

Мы верим, что сотрудничество COVAX со всеми странами-членами будет продолжаться на справедливой основе, и что Азербайджан на следующем этапе без промедления будет обеспечен вакцинами наряду с другими странами-членами", - сказала Айнура Ахмедова.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)