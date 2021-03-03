Задержаны 11 человек, пытавшихся незаконно проникнуть на освобожденные территории Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В ночь на 3 марта сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск Азербайджана задержали 11 человек, которые намеревались на 7-ми автомобилях проехать в освобожденные села Физулинского района в обход контрольных постов, сообщает в среду Trend со ссылкой на МВД.

Все они были доставлены в Физулинской РОП.

Было установлено, что это жители села Зобджуг Физулинского района Р.Асадов, Д.Шукюров, М.Магеррамов, Ш.Сулейманов, И.Махмудов, Н.Амиров, Д.Мамедов, З.Оруджев, Ф. Алышов, А. Гулиев и С.Асадов.

В отношении этих лиц были приняты соответствующие меры.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)