Представители ИВ Агсуинского района навестили 20 семей шехидов и ветеранов войны

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева проблемы участников Отечественной войны и семей шехидов всегда в центре внимания. Для этого во всех районных отделениях органов Исполнительной власти (ИВ) созданы отделы по организации работы с участниками Отечественной войны и семьями шехидов. Такой отдел создан в ИВ Агсуинского района.

Заведующим отделом назначен добровольно отправившийся на Отечественную войну пятого октября 2020 года участник боев за освобождение Физули, Джебраила, Губадлы, Зангилана, Гадрута, Ходжавенда, Дашалты, ветеран Мамедов Бахтияр Махир оглу, награжденный распоряжениями главы государства медалями "За освобождение Джебраила" и "За освобождение Губадлы".

Как сказал в четверг Trend Бахтияр Мамедов, он заведует отделом с 15 февраля этого года.

"Кроме меня, еще один сотрудник отдела ИВ является участником Отечественной войны. В соответствии с поручением главы государства, проблемы семей шехидов и участников Отечественной войны в районе всегда находятся в центре внимания. Наш отдел осуществляет беспрерывную деятельность со дня создания. На сегодня навещены 20 семей шехидов и ветеранов. Во время встреч уточняются проблемы этих семей, мы выслушиваем в индивидуальном порядке каждого, определяем их потребности. Если решение проблем данных семей находится в рамках полномочий ИВ, то они немедленно решаются, в остальных случаях обращения направляются в соответствующие ведомства. Граждане из этой категории с соблюдением карантинных правил принимаются в любой день недели. Нуждающимся оказывается материальная помощь, выдается бытовая техника, безработным оказываются услуги по трудоустройству, они привлекаются к программам самозанятости. Наряду с этим мы сотрудничаем также с Фондом "YAŞAT". На сегодня на основании обращений две семьи обеспечены бытовой техникой, погашена кредитная задолженность пяти семей, шести - оказана материальная помощь", - сказал Бахтияр Мамедов.

Он подчеркнул, что в Отечественной войне приняли участие 563 жителя района.

"Из них 29 человек стали шехидами, около 80 получили ранения, двум из которых уже назначена группа инвалидности. Отдел также оказывает необходимую помощь в оформлении документов для раненых в Отечественной войне и определении степени инвалидности. В настоящее время принимаются и рассматриваются обращения семей этой категории", - уточнил Бахтияр Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)