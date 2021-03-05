В Баку приствольные круги деревьев очищаются от асфальта (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Госслужбы экологической безопасности Азербайджана рассмотрели жалобу, поступившую в связи с тем, что по адресу пр. Гейдара Алиева 106А в Низаминском районе Баку покрыты асфальтом приствольные круги растущих там деревьев, сообщает пятницу Trend.

При осмотре территории выяснилось, что при укладке асфальта на тротуар Региональным дорожно-эксплуатационным управлением № 6 по невнимательности были заасфальтированы и приствольные круги растущих там деревьев, сказал сотрудник Службы Вагиф Джавадов.

"Для расчистки приствольной зоны и агротехнического ухода да деревьями Управлению были даны соответствующие указания", – отметил он.

Джавадов также добавил, что в настоящее время сотрудники Управления проводят вышеуказанные работы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)