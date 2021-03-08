Среди женщин в Азербайджане растет интерес к предпринимательской деятельности

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана в лице женщин-предпринимателей поздравляет всех женщин по случаю 8 Марта - Международного женского дня, желает им успехов в деятельности.

Женщины играют особую роль в социальной, социально-экономической и культурной жизни нашей страны, роль азербайджанских женщин в воспитании достойных, патриотичных детей для нашей страны велика.

Растет роль женщин в экономике, занятости и развитии частного сектора, а также их интерес к микро- и малому бизнесу и самозанятости. По состоянию на первое января 2021 года 21,3% предпринимателей, зарегистрированных для занятия предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, - женщины.

Развитие женского предпринимательства - одно из приоритетных направлений деятельности Агентства. Принимаются соответствующие меры для поощрения женского предпринимательства и увеличения числа женщин среди МСБ, Ассоциация развития женского предпринимательства активно представлена ​​в Общественном совете при Агентстве.

Свыше 30 процентов граждан, воспользовавшихся мероприятиями Агентства в направлении обучения предпринимателей в Баку и различных регионах, повышения их знаний и навыков, доступа к рынкам продаж и финансовым ресурсам, составили женщины. "Германо-азербайджанской программой профессионального развития менеджеров в азербайджанском бизнес-сообществе", реализуемой при партнерстве Агентства по развитию МСБ, воспользовался 451 предприниматель, из которых свыше 30 процентов составляют женщины.

В Агентстве выразили уверенность в том, что роль женского предпринимательства в устойчивом развитии нашей страны и число женщин среди МСБ еще больше возрастут.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)