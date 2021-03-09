В Азербайджане предлагается запретить сокращение работника за несколько лет до пенсионного возраста

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается запретить расторжение трудового договора с женщинами за 10 лет до пенсионного возраста и мужчинами за семь лет до пенсионного возраста при сокращении рабочих мест.

Как передает во вторник Trend, данные предложения отразились в отчете о защите прав человека в Азербайджане Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) за 2020 год.

В связи с этим, в целях защиты трудовых и социальных прав сотрудников не менее чем за 5-7 лет до пенсионного возраста при сокращении штатов, предлагается внести соответствующие дополнения в статью 79 Трудового кодекса Азербайджана.

С целью эффективного обеспечения социальных прав работающих пенсионеров и освобождения их от уплаты взносов по обязательному государственному социальному страхованию рекомендуется также внести соответствующие поправки в Закон о социальном страховании Азербайджана.

Также предлагается создать систему государственной гарантии для погашения долгов перед работниками по заработной плате и производственным травмам неплатежеспособными негосударственными предприятиями и подготовить в связи с этим необходимые механизмы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)