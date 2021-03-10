Оксфордский университет намерен сотрудничать с АН Азербайджана в сфере исследования сейсмических процессов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Оксфордский университет намерен сотрудничать с Азербайджаном в сфере исследования сейсмических процессов, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную академию наук Азербайджана (НАНА).

Вице-президент НАНА, глава Отделения наук о Земле, академик Ибрагим Гулиев заявил, что обсуждения по сотрудничеству в вышеуказанной области между Национальной академией наук Азербайджана и Оксфордским университетом были перенесены из-за пандемии.

По его словам, НАНА сотрудничает в сфере исследования сейсмических процессов с Колумбийским и Мичиганским университетами, университетом Миссури.

Он также напомнил, что в прошлом году между Национальной академией наук Азербайджана и Оксфордским университетом был подписан меморандум о взаимопонимании.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)