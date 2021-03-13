В Азербайджане бальнеологические ресурсы используются не полностью - исследование

БАКУ /Trend/ - Многие страны мира, на территории которых расположены источники минеральных вод, аналогичные существующим в Азербайджане, широко используют их в лечебно-оздоровительных целях. В Азербайджане же бальнеологические ресурсы используются не полностью.

Об этом свидетельствуют итоги исследования, проведенного в Азербайджане по инициативе Государственного агентства по туризму, сообщает в субботу Trend.

В Азербайджане встречаются все восемь групп минеральных вод, признанных в мире.

Источники углеводородных минеральных вод в Азербайджане распространены на территории Малого Кавказа и Нахчыванской АР. Это Нахаджир (Ордубад), Бадамлы (Бабек), Туршсу (Шуша), Гызылджа (Гедабей), Дарыдаг (Джульфа), Истису (Кельбаджар).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)