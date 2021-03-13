В большинстве районов Азербайджана выпал снег

БАКУ /Trend/ - По информации Национальнойгидрометеоролгической службы на 11:00 13 марта, почти на всей территории Азербайджана выпали осадки, шел снег, местами сильный, дул порывистый северо-западный ветер, сообщает в субботу Trend .

Высота снежного покрова в Агдере (Ордубад) составила 56 см.

Больше всего осадков выпало в Гектепе - 40 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове - 1-3 мм.

Скорость северо-восточного ветра с утра составила 7-12 м/с, высота волн на Каспии - 2,5 м.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 0,4-0,6 градуса тепла, в низменных районах - 0-2, в горах - 7-11, в высокогорье 13-17, в Нахчыванской АР - 3-11 градусов мороза.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)