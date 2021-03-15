Названы имена кандидатов на должности зампредседателя и аудиторов Счетной палаты Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Стали известны имена кандидатов в заместители председателя и аудиторов Счетной палаты Азербайджана, сообщает в понедельник Trend,
На должность заместителя председателя Счетной палаты выдвинута кандидатура Садигова Насира Ибрагим оглу.
Кандидатуры Байрамова Джавида Фазиль оглу, Гусейнова Хилала Горхмаз оглу и Муталлимовой Вафы Аллахверан гызы выдвинуты на должности аудиторов Счетной палаты.
Обсуждения по этому вопросу состоятся на завтрашнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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