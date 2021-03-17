Еще три бакинские школы перешли на дистанционную форму обучения

БАКУ /Trend/ - Учебный процесс в бакинских школах №39, №59 и №98 будет продолжен в дистанционной форме.

Как сообщили в среду Trend в Управлении образования столицы, коронавирусная инфекция была выявлена у одного учителя школы №98, у двух педагогов и одного технического работника школы №39 и у директора школы №59.

В связи с этим на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии очная форма обучения в этих школах заменена дистанционной.

Напомним, что в 316 общеобразовательных учреждениях при Управлении образования города Баку работают 28 354 преподавателя и обучаются 455 994 ученика.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)