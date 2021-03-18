Завершен первый этап проекта по восстановлению стен Шушинской крепости (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ответ на военную агрессию Армении славная азербайджанская армия под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева освободила оккупированные территории, в том числе венец Карабаха — город Шушу. По поручению главы государства Государственный комитет по градостроительству и архитектуре приступил к работам по планированию и проектированию в целях восстановления и реконструкции обладающего особым историческим, культурным и стратегическим значением для Азербайджана города Шуши и обеспечения его дальнейшего развития.

Один из главных приоритетов в генеральном плане Шуши, объявленной Президентом Азербайджана культурной столицей нашей страны, заключается в сохранении богатого архитектурного наследия и формировавшегося веками исторического облика города. Важным проектом, организованным Государственным комитетом градостроительства и архитектуры в данном направлении в рамках сотрудничества с профильными ведомствами, местными и зарубежными специалистами, является процесс восстановления и консервации крепостных стен Шуши.

Первый этап проекта — консервация Гянджинских ворот, являющихся историко-культурным памятником государственного значения периода XVIII века, а также восстановление и консервация разрушенных в результате оккупации участков крепостных стен был успешно завершен.

К проекту восстановления крепостных стен Шуши и Гянджинских ворот в качестве консультанта был привлечен руководитель всемирно известной австрийской реставрационной компании Atelier Erich Pummer GmbH, которая с 2010 года реализовала в Азербайджане проекты по реставрации и консервации Девичьей башни, мечети Мухаммеда и ряда других памятников международного и государственного значения, Эрих Пумер. Проект реставрации и консервации реализует местное ЗАО Conco ("Конко"), специализирующееся в этой области. Работы для восстановления первоначального облика памятника в соответствии с архивными материалами проводились с использованием соответствующих технологий и материалов. Также в рамках подготовки к следующему этапу проекта с помощью лазерного сканирования с использованием современных технологий была создана трехмерная (3D) модель стен Шушинской крепости. Разработанная модель позволяет более эффективно и с высокой точностью осуществлять процесс проектирования и реставрации.

В то же время восстановлена ​​знаменитая надпись «Шуша», которая когда-то существовала над крепостной стеной города, но была снесена вооруженными силами Армении в период оккупации. Надпись Şuşa, спроектированная специалистами Бакинского государственного проектного института при Госкомитете с использованием легких металлических конструкций, не представляющих опасности и не повреждающих крепостные стены, была установлена на свое место.

(Редактор: Надир Насиров)