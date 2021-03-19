При совместной организации Фонда YAŞAT и сети супермаркетов Bravo семьям шехидов и тяжелораненым ветеранам войны передаются гостинцы по случаю праздника Новруз (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При совместной организации Фонда YAŞAT и сети супермаркетов Bravo начата передача семьям шехидов и проходящим лечение в стационаре тяжелораненым ветеранам войны гостинцев по случаю праздника Новруз.

Как сообщает в пятницу Trend, социальная инициатива реализуется при поддержке таких компаний, как ООО "Гиланский текстильный парк", Bakcell, Nar, ООО Sinteks, World Telecom, Slavyanka, ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт", Rabitəbank, Bank of Baku, Turanbank, отеля Fairmont Baku, OVEN и Özsüt.

В рамках инициативы предусматривается доставка коробок с праздничными паями, подготовленных при поддержке партнерских организаций, семьям шехидов и тяжелораненым ветеранам, которые продолжают лечение в стационаре.

Отметим, что потребности семей шехидов и ветеранов войны находятся в центре внимания Фонда YAŞAT, который продолжает работу для их обеспечения.

(Текст: Турал Гараджаев)