Завтра в Баку будет ветрено и дождливо

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, местами интенсивные, порывистый северо-западный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 5-7, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 767 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80-90%.

В районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы, в западных регионах - град, в горах - снег, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-6, днем - 8-11 градусов тепла, в горах ночью - 3-7 градусов мороза, днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)