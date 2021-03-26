Завтра в Баку будет ветрено и дождливо
БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, местами интенсивные, порывистый северо-западный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.
Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 5-7, днем - 7-9 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 761 до 767 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80-90%.
В районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы, в западных регионах - град, в горах - снег, порывистый западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 3-6, днем - 8-11 градусов тепла, в горах ночью - 3-7 градусов мороза, днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
Вице-премьеры РК и РФ рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества в области промышленной кооперации
ВОЗ не должна закрывать глаза на нарушение принципа справедливости при распределении вакцин - специалист
Фуад Поладов в образе Низами Гянджеви. Впервые актеры рассказали о резонансном спектакле – 45 лет назад на праздник Новруз (ФОТО)
Российско-турецкий Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе позволил создать условия для выхода на взаимоприемлемые решения - МИД