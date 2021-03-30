В Абшеронском районе строится централизованная сеть водоснабжения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ОАО «Азерсу» продолжает реализацию проектов по улучшению водоснабжения населения Баку и прилегающих поселков, сообщает во вторник Trend.

За счет внутренних возможностей компании на территории дачного массива в пос. Гёрадиль Абшеронского района создается централизованная сеть питьевой воды.

До настоящего времени из-за отсутствия централизованной системы водоснабжения потребность населения в воде удовлетворялась за счет индивидуально созданных и не отвечающих нормам строительства линий. Поэтому здесь были серьезные проблемы в водоснабжении, особенно летом.

В связи с этим в марте этого года компания «Азерсу» приступила к реализации нового проекта, в рамках которого на территории ликвидируются индивидуальные линии, не отвечающие требованиям эксплуатации, а вместо них создается централизованная сеть питьевой воды протяженностью 2,5 км. Все частные дома, охваченные проектом, будут подключены к новой сети, и каждый абонент будет обеспечен счетчиком.

Строительно-монтажные работы планируется завершить в мае этого года. Новая инфраструктура обеспечит устойчивое водоснабжение населения.

Отметим, что за счет внутренних возможностей «Азерсу» в данный момент, наряду с Абшеронским районом, реализуются проекты по улучшению водоснабжения в Бинагадинском, Сабаильском, Сабунчинском, Сураханском, Хазарском районах, а также в селах и поселках Гаджигабульского, Саатлинского и Товузского районов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)