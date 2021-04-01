В Азербайджане стартовала кампания по посадке деревьев «Зеленый марафон» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в рамках «Общереспубликанского марафона по озеленению» («Зеленый марафон») началась очередная кампания по массовой посадке деревьев в стране, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Общественное объединение IDEA.

В ходе акций при организации Общественного объединения и поддержке министерства экологии и природных ресурсов во всех регионах страны в сезон весеннего и осеннего сева планируется посадить около 1 млн деревьев, увеличить зоны озеленения.

Проект нацелен на расширение зон озеленения, поощрение посадки деревьев, охрану окружающей среды, расширение биоразнообразия флоры страны.

Для привлечения населения к активному участию в этом движении, поощрения проявления заботы о природе организаторы проекты во время марафона планируют передать в дар всем добровольным инициаторам саженцы деревьев.

В ходе акций высаживаются деревья, соответствующие почвенно-климатическим условиям каждого региона – абрикос, сосна, кипарис, акация, орех, дуб, каштан и др.

Марафон продолжится по всей стране до конца весны и будет идти в сезон следующего осеннего сева.

Массовая посадка деревьев также нацелена на поддержку деятельности по уменьшению выбросов парникового газа в атмосферу, являющуюся одним из основных обязательств 26-го саммита стран-членов Женевской конвенции по климатическим изменениям ООН, который состоится в ноябре этого года в Глазго.

IDEA и дальше продолжит прилагать усилия по защите и увеличению площади зеленых насаждений в стране.

(Текст: Кямаля Сеидова)