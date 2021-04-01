В Азербайджане создаются новые специальности на уровне магистратуры

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создаются новые специальности и специализации на уровне магистратуры высшего образования.

Как передает в четверг Trend, в связи с этим вносятся изменения в «Классификацию специальностей магистратуры высшего образования».

Широкий охват мер по строительству демократического и правового государства в Азербайджане, наличие рыночной экономики, осуществление масштабных реформ в жизни общества делают необходимым принятие мер по развитию экономики и сферы услуг, включая экологическую, цифровую и электронную коммерцию, оптимальное управление, информатику и технологии, транспортную и логистическую инфраструктуру, а также по усилению информационной безопасности, проектированию и управлению «умными» городами и селами. В связи с этим возникла серьезная потребность в подготовке магистров, способных исследовать различные проблемы в этих областях.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также обращения высших учебных заведений и соответствующих производственных институтов, по соответствующим специальностям утвержденной постановлением Кабинета министров Азербайджана «Классификации специальностей (специализаций) на уровне магистра высшего образования» добавлены специализации «Экологическое право», «Электронная коммерция», «Актуарная математика», «Компьютерные науки и технологии», «Логистика и транспорт», «Кибербезопасность», «Умные технологии в городской инфраструктуре», а также новая специальность «Градостроительство» и специализация «Устойчивое градостроительство и региональное планирование».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)