В 25 городах и районах Азербайджана пройдут выпускные экзамены

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет 15-16 апреля выпускные экзамены для учащихся 11-х классов школ, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Экзамены будут организованы в 25 городах и районах республики. Начало - в 11:00.

Пропуск на экзамены будет завершен за 15 минут до их начала.

Сдавать экзамены учащиеся будут в медмаске. Они должны иметь при себе пропускной экзаменационный лист, справку о состоянии здоровья и документ, подтверждающий личность.

В выпускных экзаменах 15 апреля примут участие 8 124, 16 апреля – 18 367, в целом - 26 491 учащийся.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)