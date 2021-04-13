В 25 городах и районах Азербайджана пройдут выпускные экзамены
БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет 15-16 апреля выпускные экзамены для учащихся 11-х классов школ, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ГЭЦ.
Экзамены будут организованы в 25 городах и районах республики. Начало - в 11:00.
Пропуск на экзамены будет завершен за 15 минут до их начала.
Сдавать экзамены учащиеся будут в медмаске. Они должны иметь при себе пропускной экзаменационный лист, справку о состоянии здоровья и документ, подтверждающий личность.
В выпускных экзаменах 15 апреля примут участие 8 124, 16 апреля – 18 367, в целом - 26 491 учащийся.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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