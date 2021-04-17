В Азербайджане с начала года усыновили 17 детей - министерство
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе - марте 2021 года усыновили 17 детей.
Как сообщили в субботу Trend в министерстве труда и социальной защиты населения, усыновлено девять мальчиков и восемь девочек.
С первого ноября 2019 года процесс усыновления регулирует минтруда и соцзащиты, и с этого времени в Азербайджане усыновили 44 ребенка (23 мальчика и 21 девочку).
Особое внимание уделяется условиям развития детей в приемных семьях. С этой целью проводятся мониторинги условий проживания усыновленного ребенка - вплоть до его 18-летия.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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