В Азербайджане в соответствии с расписанием представлена программа «Время урока»
БАКУ /Trend/ - Программа «Время урока» для азербайджанского и русского секторов представлена в соответствии с расписанием на 22 апреля на телеканалах Mədəniyyət (Культура) и ARB Günəş, сообщили в четверг Trend в Министерстве образования Азербайджана.
Минобразования рекомендует обращать внимание на расписание занятий, изучать темы, представленные в программе «Время урока», так как данные телеуроки дают учащимся дополнительную и уникальную возможность учиться у лучших преподавателей.
Видеоуроки также можно посмотреть на YouTube-канале, портале (video.edu.az), страницах видеоуроков и телеканала Təhsil (Образование) в Facebook.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
Лента новостей
Азербайджан вступил в период IV промышленной революции, основанной на искусственном интеллекте - минсвязи
Необходимо подать в международный суд на Армению за ущерб, причиненный в период оккупации - азербайджанский политолог
Туркменистан избран членом Исполнительного совета Структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин
В Азербайджане создано мобильное приложение для оповещения об утечке воды в общественных местах (ФОТО)
Пакистан и Азербайджан должны развивать межпарламентские связи для расширения торговли - председатель Сената
Париж должен быть нейтральным в установлении мира между Азербайджаном и Арменией – французский юрист
Распространились видеокадры задержания директора "Ени клиника" и главврача модульной больницы МЧС Азербайджана (ВИДЕО)
США должны сделать выбор между реальным союзником в лице Анкары и вымышленной историей - Администрация президента Турции
Вакцинация предотвратила повторный всплеск заболеваемости коронавирусом в Азербайджане - TƏBİB (ВИДЕО)
На дорогах Азербайджана продолжается установка инфощитов с направлением и расстоянием до освобожденных территорий (ВИДЕО)
Пациенты с бессимптомной формой COVID-19 должны находиться под наблюдением врача - Азгосмедуниверситет
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в закладке фундамента Туристического комплекса грязевых вулканов (ФОТО/ВИДЕО)