БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обратился к абитуриентам с просьбой привести в порядок свои документы, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центр.

Отмечается, что в ближайшее время стартует прием заявлений для поступления в вузы и колледжи и будут проведены экзамены.

На выпускных экзаменах, которые были проведены до сегодняшнего дня, участвовали ученики с давно просроченными удостоверениями личности.

Абитуриенты, срок удостоверения личности которых истек до 1 января 2021 года, должны заменить свои документы, обратившись в соответствующие структуры, чтобы иметь возможность участвовать в приеме заявлений и экзаменах в вузы и колледжи.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)