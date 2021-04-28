В Азербайджане выявлено 1 402 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 2 238 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 402 новых случая заражения COVİD-19, выздоровели 2 238 человек, скончались - 32, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане выявлен 316 521 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 285 024 человека вылечились, 4 461 - скончался, число активных больных составило 27 036.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 11 194 теста, а в целом за все время пандемии – 3 218 111.

(Текст: Турал Гараджаев)