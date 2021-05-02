Руководство Минобороны выразило соболезнования в связи с кончиной Азада Рагимова
БАКУ /Trend/ - Руководство Министерства обороны Азербайджана выразило соболезнования в связи с кончиной министра молодежи и спорта Азада Рагимова, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.
«Руководство Министерства обороны со скорбью получило известие о смерти министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики г-на Азада Рагимова. Выражаем глубочайшие соболезнования его семье и родственникам.
ALLAH rəhmət eləsin!
Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов,
генерал-полковник Керем Мустафаев,
генерал-лейтенант Керим Велиев,
генерал-лейтенант Рамиз Тахиров,
генерал-лейтенант Низам Османов», – говорится в сообщении.
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