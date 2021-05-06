Минздрав Азербайджана о возможности ужесточения карантина в праздничные дни

БАКУ /Trend/ - Оперативный штаб при Кабмине решил не ужесточать карантинный режим в Азербайджане в предстоящие праздничные дни.

Об этом сказал первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает в четверг Trend.

Он добавил, что единственное ограничение связано с работой общественного транспорта в указанный период.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)