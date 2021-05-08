В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Кубка мира (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования второго дня Кубка мира по художественной гимнастике, сообщает Trend.

Сегодня проходят квалификационные соревнования в индивидуальной программе – грации демонстрируют упражнения с булавами и лентой. Также состоится квалификация команд в групповых упражнениях, которые представят программу с тремя обручами и двумя парами булав. По итогам квалификации определятся финалисты.

Кубок мира по художественной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана 7–9 мая, носит квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио. В Кубке мира в Баку принимают участие около 170 гимнасток из 35 стран. Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Арзу Джалилова. В групповых упражнениях за нашу страну в составе команды выступают Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в стране карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без участия зрителей.

(Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Константин Шапиро)