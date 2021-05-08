Завершаются научные конференции, организованные Бакинской высшей школой нефти по случаю 98-летия со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Завершилась конференция «Нефтегазовая геология и инженерия», организованная Бакинской высшей школой нефти (БВШН) в рамках II Международных научных конференций студентов и юных исследователей, посвященных 98-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

В рамках конференции проводились обсуждения по секциям «Эксплуатация скважин, разработка месторождений и оптимизация добычи», «Усовершенствование планирования и бурения скважин», «Поиск и разведка нефти и газа и анализ бассейна», «Энергосбережения при добыче и транспортировке нефти», «Анализ экономической эффективности в нефтегазовой отрасли», а также были оценены тезисы.

На конференцию было представлено 46 тезисов от студентов и молодых исследователей из местных и зарубежных учебных заведений.

Уже определены победители по разным секциям конференции.

Так, первое место в секции «Поиск и разведка нефти и газа и анализ бассейна» конференции заняли студенты БВШН Орхан Мамедов, Вусал Керимов, студент Кампуса Северного Кипра Восточно-Средиземноморского технического университета Нандана Рамабхадра, второе место - студенты БВШН Умид Абдурахманов, Алиева Тюркан, Алиев Кятиб, Тогрул Тахиров, третье место - студенты БВШН Айтадж Искендерова, Лейла Абдуллаева.

На международную конференцию также были представлены тезисы из зарубежных университетов, таких как Сахандский технологический университет, Кампус Северного Кипра Восточно-Средиземноморского технического университета, Техасский университет в Остине, Казахстанско-Британский технический университет.

Первое место в секции «Анализ экономической эффективности в нефтегазовой отрасли, усовершенствование планирования и бурения скважин» занял студент БВШН Асад Сафаров, второе место – студент АГУНП Башир Султанов, третье место – студент БВШН Джавад Алиев.

Спонсорами конференции выступили Бакинская высшая школа нефти, компании BP, Baker Hughes, SOCAR Polymer и SOCAR AQŞ.

Победителям были вручены подарки и сертификаты конференции.