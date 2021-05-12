В Азербайджане выявлено 558 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1 454 человека
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 558 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1 454 человека, скончались - 13, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане выявлено 328 159 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 309 771 человек вылечился, 4 726 – скончались, число активных больных составляет 13 662.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7 155 тестов, а в целом за все время пандемии – 3 353 167.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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