"Турецкие авиалинии" возобновили полеты в Гянджу (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - "Турецкие авиалинии" возобновили полеты в Гянджу, сообщает в субботу Trend.
Сегодня утром самолет авиакомпании был встречен в Гянджинском международном аэропорту.
В церемонии встречи приняли участие первый замглавы Исполнительной власти Гянджи Самед Томуев, генконсул Турции в этом городе Зеки Озтюрк и представитель авиакомпании в Гяндже Джабир Пече.
Зеки Озтюрк отметил, что турецко-азербайджанские связи, основанные на исторической дружбе, взаимном доверии, искренних отношениях и сотрудничестве высокого уровня, постоянно расширяются.
Напомним, что граждане Азербайджана могут без виз въезжать в Турцию по дипломатическим, служебным, общегражданским паспортам и биометрическим удостоверениям личности.
Отметим, что рейс Стамбул- Гянджа-Нахчыван будет осуществляться дважды в неделю - по вторникам и субботам. Полеты будут организованы с соблюдением карантинных правил в связи с пандемией.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)