Общая протяженность велодорожек в Баку достигнет 251 км. - БТА

БАКУ /Trend/ - Общая протяженность велосипедных дорожек в Баку к 2040 году достигнет 251 километра.

Об этом сказал председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, общая длина велосипедных дорожек на территории Приморского национального парка столицы составляет 7,5 километра.

Суммарную длину велодорожек в Баку к 2023 году планируется довести до 63,5 километра, а к 2040-му - до 251 километра, сказал Керимли.

Он также сообщил, что на улицах и проспектах столицы продолжается процесс расширения тротуаров.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)