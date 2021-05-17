Общая протяженность велодорожек в Баку достигнет 251 км. - БТА
БАКУ /Trend/ - Общая протяженность велосипедных дорожек в Баку к 2040 году достигнет 251 километра.
Об этом сказал председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли, сообщает в понедельник Trend.
По его словам, общая длина велосипедных дорожек на территории Приморского национального парка столицы составляет 7,5 километра.
Суммарную длину велодорожек в Баку к 2023 году планируется довести до 63,5 километра, а к 2040-му - до 251 километра, сказал Керимли.
Он также сообщил, что на улицах и проспектах столицы продолжается процесс расширения тротуаров.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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