Сегодня ГЭЦ проведет экзамен по азербайджанскому языку для учащихся школ с иным языком преподавания
БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках выпускных экзаменов Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет тестовый экзамен по азербайджанскому языку для учащихся IX и XI классов общеобразовательных учреждений с преподаванием на других языках, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ГЭЦ.
Экзамен, который начнется в 11:00, будет проходить в 21 городе и районе страны.
Всего в экзамене ожидается участие 17 987 учащихся.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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