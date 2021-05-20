Сегодня ГЭЦ проведет экзамен по азербайджанскому языку для учащихся школ с иным языком преподавания

БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках выпускных экзаменов Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет тестовый экзамен по азербайджанскому языку для учащихся IX и XI классов общеобразовательных учреждений с преподаванием на других языках, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Экзамен, который начнется в 11:00, будет проходить в 21 городе и районе страны.

Всего в экзамене ожидается участие 17 987 учащихся.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)