Бакинская высшая школа нефти начала сотрудничать с американским Университетом Дьюка

БАКУ/Trend/ - Бакинская высшая школа нефти (БВШН) начала сотрудничество с Университетом Дьюка, одним из самых известных и престижных университетов мира. Новая учебная программа Школы управления проектами (SPM) Бакинской высшей школы нефти будет реализована совместно с Университетом Дьюка штата Северная Каролина (США).

В рамках программы SPM, которая стартует 21-23 мая 2021 года, обучение будет проводится по 7 модулям. Слушателям, успешно прошедшим курс обучения, Университет Дьюка выдаст международный сертификат по 7 модулям. Кроме того, по успешном завершении первых 3 модулей слушатели получат сертификат “Foundational Certificate in Project Management”.

По окончании курса слушатели смогут получить международный сертификат “Professional Certificate in Project Management” от Университета Дьюка. Слушатели, завершившие курс по всем модулям программы обучения, получат право ставить перед своими именами инициалы DCPM (Duke Certified Project Manager), наподобие PMP или PhD.

Отметим, что программа обучения охватывает такие модули, как “Managing projects”, “Scheduling and cost control”, “Risk management”, “Agile&Lean”, “Project leadership”, “Management and communication”, “Contract management”, “Negotiations skills for project managers”, “PMP exam preparation”.