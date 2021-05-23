В Баку состоялась церемония награждения победителей Всемирных соревнований по аэробной гимнастике среди групп (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье, 23 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров Всемирных соревнований по аэробной гимнастике среди групп (возрастная категория15–17 лет), сообщает Trend.

Высшую ступень пьедестала заняла группа, представляющая Россию, на втором месте – команда Венгрии, на третьем – группа из Румынии.

Запоминающимся моментом церемонии награждения стало то, что медали были вручены с помощью дрона.

В воскресенье, 23 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку проходит финальный день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике.

Федерация гимнастики Азербайджана впервые проводит Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике. Девятые по счету соревнования проходят 21–23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Надир Насиров)