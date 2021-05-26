БАКУ /Trend/ - На ряде улиц и проспектов Баку наблюдается плотный транспортный поток, затруднено движение регулярных и экспресс-автобусов, сообщает в среду Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

В настоящее время плотность движения фиксируется:

- в направлении просп. Зии Буниятова - дорожной развязки "20 Января", начиная от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с просп. Ататюрка;

- на главной и вспомогательной дорогах в направлении просп. Гейдара Алиева – центр;

- на просп. 8 Ноября в сторону центра, от пересечения с ул. Рамиза Гулиева до пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова;

- на ул. А. Саламзаде в направлении просп. Зии Буниятова от пересечения с Тбилисским проспектом, на мосту и до туннеля;

- на ул. Юсифа Сафарова, начиная от пересечения с просп. Хатаи в сторону просп. Гейдара Алиева;

- на аэропортовском шоссе в направлении центра, начиная от моста в Раманы до Сабунчинского моста;

- от пересечения ул. Рашида Бейбутова и ул. Зарифы Алиевой, до Центрального банка;

- На Московском просп. в сторону дорожной развязки "20 Января" до автовокзала.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)