Прием заявлений для поступления в вузы и колледжи Азербайджана начнется в ближайшие дни (версия 2)

(первая версия в 11:18)

БАКУ /Trend/ - В ближайшие дни начнется прием заявлений для поступления в вузы и колледжи Азербайджана.

Об этом сказала на брифинге 26 мая председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде, сообщает в среду Trend.

По ее словам, в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана, помимо лиц, впервые обратившихся в связи с приемом в вузы и колледжи, в приемных экзаменах за счет государственного бюджета смогут принять участие:

- дети граждан, которым была назначена инвалидность в результате защиты территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана;

- члены семей шехидов;

- дети, потерявшие родителей;

- вынужденные переселенцы;

- граждане с I и II группами инвалидности, в том числе в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья.