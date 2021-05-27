Будут ли требовать COVID-паспорт у пассажиров междугородних автобусов в Азербайджане?

БАКУ /Trend/ - У пассажиров междугородних автобусов в Азербайджане не будут требовать COVID-паспорт.

Об этом сказала в четверг Trend пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова.

По ее словам, у пассажиров будут измерять температуру на входе в автовокзалы.

"В случае повышенной температуры пассажир будет отправлен в медпункт", - сказала Аллахъярова.

Пресс-секретарь также сообщила, что 70 процентов водителей междугородних автобусов уже прошли вакцинацию от коронавируса.

По ее словам, билеты на междугородние автобусы будут продаваться онлайн с начала июня.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)