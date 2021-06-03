Матроскин ищет новые рецепты! (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В субботу, 29 мая, бренд «Простоквашино» провел масштабный кулинарный эксперимент. 9 пользователей, отобранных жюри проекта, поделились оригинальными семейными рецептами салатов со свежими овощами. Финальный отбор проходил под руководством опытных фуд-блоггеров и главного шеф-повара «Бульвар отеля».

Всего к эсперименту присоединились более 100 участников.

Кулинарную инициативу организовал бренд «Простоквашино» для того, чтобы в сезон свежих овощей в Баку найти новые вариации блюд со сметанкой. А финалистов поддержать денежными призами для дальнейших успехов в кулинарных начинаниях. Также Матроскин обещал поделиться вкуснейшими рецептами победителей в соц сетях с подписчиками!

При поддержке фуд-блогеров Рамилы Фатуллаевой, Назакат Джафаровой, Эмили Алиевой и шеф-повар Абульфаза Хабибова были оценены блюда с Простоквашино и выбраны 3 победителеля. Им вручили денежные призы и корзины с молочными продуктами бренда.

Надеемся, что наш кулинарный эксперимент поможет открыть новые кулинарные шедевры и замотивировать хозяюшек делиться фирменными рецептами и готовить с «Простоквашино», – рассказала бренд-менеджер компании Danone Анастасия Салманова – следите за нашими активностями, мы приготовили еще много интересного для Вас!

Организатор: Intella Global LLC.

Дополнительная информация: Филиз Бастуг - GSM 077 301 11 32

Евент видео - https://youtu.be/Dbt8AWq3-xg