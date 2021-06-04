Первая авария на Гран-при Формулы-1 в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Во время свободных заездов FIA F2, проходящих в рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1 в Баку, произошла первая авария, сообщает в пятницу Trend.

Так, пилот команды Campos Vexatec Racing Рой Ниссани, потеряв управление, врезался в ограждение. В результате болид получил повреждения и был убран с трассы.

Напомним, что Гран-при Азербайджана Формулы-1 проходит в Баку 4-6 июня.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)