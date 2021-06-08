Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию о смерти 4-летнего ребенка

БАКУ /Trend/ - В районную прокуратуру Сабаильского района Баку поступила информация о смерти Аббаса Исмаилова, 2017 года рождения, который упал из окна квартиры на 16-м этаже дома, расположенного по адресу Сальянское шоссе, 32.

Как сообщили Trend в прокуратуре, в настоящее время сотрудники прокуратуры осматривают место происшествия.