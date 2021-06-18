В Азербайджане выплаты соцпособий и президентских пенсий охватили более 732 тыс. человек
БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социального страхования при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выплатил в январе - мае 2021 года социальные пособия и ежемесячные президентские пенсии 732,6 тысячи лиц, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ведомство.
Из них 437,4 тысячи выплачены ежемесячное и единоразовое социальное пособие, а 295,2 тысячи – ежемесячная президентская пенсия.
Общая сумма выплаченных пособий и президентских пенсий составила 420,1 миллиона манатов, что на 6,7 процента (26,2 миллиона манатов) превышает показатель аналогичного периода прошлого года
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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