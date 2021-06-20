Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра
БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 21 июня.
Как сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет в основном без осадков, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью +20...+24°C, днем +30...+35°C, в Баку – ночью +22...+24°C, днем +33...+35°C.
Атмосферное давление будет на уровне 760 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью 60-70, днем 40-45 процентов.
Температура морской воды на пляжах Абшерона составит +22...+24°C.
В районах Азербайджана завтра будет в основном без осадков. Утром в горных районах возможен туман, ветер восточный.
Температура воздуха составит ночью +20...+25°C, днем +35...+40°C, в горах – ночью +13...+18°C, днем +22...+27°C.
(Редактор: Надир Насиров)