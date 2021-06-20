БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) вакцинировано 40 709 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 17 993, вторую дозу – 14 802 человека.

Общее число введенных доз вакцины по стране составляет 2 989 458. Число получивших первую дозу вакцины составляет 1 949 635 человек, вторую дозу – 1 039 823 человека.