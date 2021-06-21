В Азербайджане выявлено еще 28 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 49 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 28 случаев заражения коронавирусом, 49 человек вылечились, один - скончался, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 335 521 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 329 599 человек вылечились, 4 963 - скончались, число активных больных составляет 959.
За последние сутки в Азербайджане проведено 5 115 тестов на коронавирус, а за все время пандемии – 3 680 977.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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