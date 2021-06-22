В Азербайджане дома торжеств должны пройти регистрацию на портале icaze.e-gov.az

БАКУ /Trend/ - Владельцы объектов, на которых проводятся торжественные мероприятия, должны внести информацию о функционирующих на территории этих объектов залах, их вместимости и работающем персонале (включая временно привлеченных работников), на портал icaze.e-gov.az.

Об этом говорится в решении Кабинета министров "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений", сообщает во вторник Trend.

Портал будет активирован с 26 июня для внесения соответствующей информации;

Информация о дате проведения торжественной церемонии, времени ее начала и окончания (не позднее 00:00), а также о количестве гостей должна быть внесена на портал не позднее, чем за пять дней до ее проведения. Запрещается проведение торжественных церемоний, информация о которых не внесена на портал icaze.e-gov.az.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)