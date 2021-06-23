Мкртычян подвергал меня таким пыткам, что я до сих пор не могу их забыть – бывший пленный

БАКУ /Trend/ - Мкртычян подвергал меня таким пыткам, что я до сих пор не могу их забыть.

Об этом в показаниях на судебном заседании по уголовному делу армянских военнослужащих Мкртычяна Людвика Мкртычевича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, пытавших азербайджанских пленных во время Первой Карабахской войны, сказал пострадавший Эльшан Исламов, сообщает в среду Trend.