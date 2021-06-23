Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 47 824 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число получивших первую дозу вакцины составило 25 682, вторую - 22 142 человека.

Общее количество введенных доз вакцины составляет 3 080 340. При этом первую дозу вакцины получили 1 997 612, вторую - 1 082 728 человек.