Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 47 824 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число получивших первую дозу вакцины составило 25 682, вторую - 22 142 человека.
Общее количество введенных доз вакцины составляет 3 080 340. При этом первую дозу вакцины получили 1 997 612, вторую - 1 082 728 человек.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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