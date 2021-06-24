В Азербайджане растет интерес к вакцинации от COVID-19 - TƏBIB (ВИДЕО)

Общество 24 июня 2021 11:13 (UTC+04:00)
В Азербайджане растет интерес к вакцинации от COVID-19 - TƏBIB (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане растет интерес к вакцинации от COVID-19.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила официальный представитель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Эльнара Бахыш.

Она сообщила, что в настоящее время в Азербайджане используются вакцины от коронавируса Pfizer, Coronavac, "Спутник V" и Astrazeneca.

Граждане могут получить эти препараты, пройдя регистрацию в электронной системе.

Для ускорения процесса вакцинации TƏBİB со второго апреля организовало мобильные бригады, посредством которых граждане до сегодняшнего дня получили 52 826 доз вакцины от коронавируса.

(Автор: Самир Али. Редактор: Константин Шапиро)

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